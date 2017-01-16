Министр внутренних дел Колокольцев представил нового начальника УМВД по Омской области — Коломийца

Сегодня, 16 января, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лично представил управлению МВД по Омской области нового руководителя — полковника полиции Леонида Коломийца. Его имя появилось на официальном сайте ведомства буквально только что.

На официальном сайте омского УМВД в качестве главы до недавнего времени была указана врио начальника Любовь Аксёнова. Теперь полковник юстиции Аксёнова стала заместителем начальника регионального УМВД.

Слухи о том, что Леонид Коломиец займёт место отправленного в отставку Юрия Томчака, появились ещё летом. Но официальные источники их не подтверждали и не опровергали.