Министр внутренних дел Колокольцев представил нового начальника УМВД по Омской области — Коломийца
Временно исполняющая обязанности главы омского УМВД Аксёнова стала заместителем нового руководителя.
Временно исполняющая обязанности главы омского УМВД Аксёнова стала заместителем нового руководителя.
Сегодня, 16 января, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лично представил управлению МВД по Омской области нового руководителя — полковника полиции Леонида Коломийца. Его имя появилось на официальном сайте ведомства буквально только что.
На официальном сайте омского УМВД в качестве главы до недавнего времени была указана врио начальника Любовь Аксёнова. Теперь полковник юстиции Аксёнова стала заместителем начальника регионального УМВД.
Слухи о том, что Леонид Коломиец займёт место отправленного в отставку Юрия Томчака, появились ещё летом. Но официальные источники их не подтверждали и не опровергали.