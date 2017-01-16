Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Курникова и Иглесиас завели щенка
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Светлана Бондарчук сменила имидж
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Рождество Христово в городах России
14:30 (мск), источник: Om1.ru

Министр внутренних дел Колокольцев представил нового начальника УМВД по Омской области — Коломийца

Временно исполняющая обязанности главы омского УМВД Аксёнова стала заместителем нового руководителя.

Сегодня, 16 января, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лично представил управлению МВД по Омской области нового руководителя — полковника полиции Леонида Коломийца. Его имя появилось на официальном сайте ведомства буквально только что.

На официальном сайте омского УМВД в качестве главы до недавнего времени была указана врио начальника Любовь Аксёнова. Теперь полковник юстиции Аксёнова стала заместителем начальника регионального УМВД.

Слухи о том, что Леонид Коломиец займёт место отправленного в отставку Юрия Томчака, появились ещё летом. Но официальные источники их не подтверждали и не опровергали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омский следком заинтересовался инцидентом с матерью, выгнавшей ребенка на мороз босиком
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Жилье в Ленинградской области начало дорожать
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь