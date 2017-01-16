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14:42 (мск), источник: УНИАН

Украина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст — Розенко

По словам вице-премьера, Кабмин не намерен делать какие-либо шаги в этом направлении.

Источник: УНИАН

Украина не брала на себя фиксированных обязательств повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы, поэтому правительство не будет делать каких-либо шагов в данном направлении, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью одному из телеканалов.

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«Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких фиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в других обязательствах перед другими институциями. Я уверен, что нынешнее правительство и власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста», — отметил вице-премьер.

По его словам, сейчас идет постепенное повышение пенсионного возраста для женщин, но это последствия той реформы, которую в свое время проводило правительство Януковича — Азарова в 2011 году.

«И, как видите, повышение пенсионного возраста положительно никак не повлияло на дефицит Пенсионного фонда, который по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 млрд грн, то сегодня это более 140 млрд грн дотаций из бюджета Пенсионному фонду. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета не уменьшился, а увеличился», — сказал Розенко.

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