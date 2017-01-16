Валовая: странам ЕАЭС сейчас не нужна единая валюта

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза сейчас не имеют предпосылок для создания единой валюты, заявила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

«Тема единой валюты поднимается постоянно. Я постоянно говорю, что у нас нет задачи введения единой валюты. Мы эту тему даже не обсуждали. Введение единой валюты сейчас — это не утопия, это антиутопия. Нам не нужна сейчас никакая единая валюта, у нас нет ни предпосылок, ни потребностей для введения», — сказала Валовая в ходе видеотрансляции пресс-конференции в Москве.

Она отметила, что был очень внимательно изучен опыт Европейского союза.

«Мы стараемся не просто использовать то, что там есть (…), но и извлечь уроки из тех ошибок, которые сделал ЕС. Анализируя опыт введения европейской единой валюты, мы видим, что хотя была реальная потребность и предпосылки для введения единой валюты, путь к этой работе, наверное, был у них слишком упрощенный. Многие вещи, которые надо было делать перед тем, как вводить единую валюту, им пришлось делать после того», — добавила Валовая.

«Поэтому мы для себя ставим две очень простые задачи в формате валютно-финансовой деятельности. Одна задача — создать общий финансовый рынок к 2025 году. Вторая — обеспечить необходимую валютно-финансовую стабильность, которая реально необходима для того, чтобы функционировало наше Единое экономическое пространство», — заключила министр.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.