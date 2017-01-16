Дубровский запретил иностранцам работать в автобусах и такси

Соответствующее постановление подписано губернатором Борисом Дубровским 16 января 2017 года. Документ размещен на официальном сайте правительства области.

Согласно постановлению, в 2017 году иностранные граждане, работающие в регионе на основании патентов, теперь не смогут заниматься перевозкой пассажиров на внутригородских, пригородных и междугородних автобусных маршрутах, а также в такси.

Запрет был установлен в соответствии с пунктом б статьи 181 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Постановление вступило в силу с 1 января 2017 года.