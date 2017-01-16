В Омске «свернулась» партия «Родина»

Сегодня, 16 января появилась информация, что глава омского отделения партии «Родина» Алексей Якименко покинул пост руководителя. Попытка связаться с ним не увенчалась успехом — телефон политика не отвечает.

Что касается офиса партии на проспекте Мира, то он не работает после выборов 18 сентября.

Скорее всего «Родина» свернула свою работу, потерпев неудачу на выборах.

Любопытно, что активность партии была настолько заметна, что о ее внезапном исчезновении с политического поля Омска стало известно только сейчас.