Михаил Шатилов опроверг информацию об уходе из Заксобрания
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области от партии ЛДПР Михаил Шатилов заявил NewsNN, что не планирует сдавать мандат.
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области от партии ЛДПР Михаил Шатилов заявил NewsNN, что не планирует сдавать мандат.
Ранее источники издания сообщили, что парламентарий якобы станет заместителем главы Приокского района Нижнего Новгорода. В настоящее время первым заместителем главы администрации Приокского района является Владимир Исаев, который известен в том числе своими связями с ЛДПР.
Как сообщали собеседники NewsNN, якобы Исаев в ближайшее время займет пост главы администрации Советского района вместо Дениса Новикова, уже написавшего заявление об отставке.
Факт увольнения Новикова 16 января еще раз подтвердил
В 2009 году Исаев баллотировался как кандидат ЛДПР в Земское собрание Городецкого района. Кроме того, он был в первой тройке партсписка