Михаил Шатилов опроверг информацию об уходе из Заксобрания

Ранее источники издания сообщили, что парламентарий якобы станет заместителем главы Приокского района Нижнего Новгорода. В настоящее время первым заместителем главы администрации Приокского района является Владимир Исаев, который известен в том числе своими связями с ЛДПР.

Как сообщали собеседники NewsNN, якобы Исаев в ближайшее время займет пост главы администрации Советского района вместо Дениса Новикова, уже написавшего заявление об отставке.

Факт увольнения Новикова 16 января еще раз подтвердил сити-менеджер Сергей Белов.