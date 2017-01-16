Либералы хотят отставки президента Додона

В то же время либералы требуют организации республиканского референдума об отставке Игоря Додона с поста главы государства. По их словам, президент нарушил положения Конституции, когда он поздравил тираспольского лидера Вадима Красносельского с победой на выборах, признав тем самым самопровозглашенную республику.

Хотя по Конституции процедура приостановления деятельности президента может быть инициирована не менее 34 депутатами, а фракцию ЛП составляет меньшее число депутатов, лидер партии Михай Гимпу выразил надежду, что этот шаг будет поддержан коллеги в парламенте.

Он сослался в своем обращении на статью 77 Конституции, которая гласит, что президент Республики Молдова представляет государство и является гарантом независимости, единства и территориальной целостности страны.