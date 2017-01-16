Куйвашев создал спецгруппу по ремонту дороги в Серебрянку

Руководителем рабочей группы назначен заместитель губернатор Сергей Швиндт, рассказали «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора. В её состав вошли руководители министерства транспорта и связи, министерства строительства и развития инфраструктуры, Управления ГИБДД, Управления автомобильных дорог, МЧС, департамента лесного хозяйства, компаний-операторов связи, а также территориальной администрации.

«Рабочей группе предстоит полностью разработать план первоочередных мероприятий, особенно в предстоящий паводок, когда начнется таяние снегов. Задача рабочей группы — до 1 июня обеспечить выполнение поручения президента России Владимира Путина по приведению автодороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное сообщение», — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, что 14 января губернатор Евгений Куйвашев посетил Серебрянку и Верхнюю Ослянку. В ходе поездки глава региона провел совещание с членами правительства, руководством местной администрации и Управления ГИБДД по Свердловской области, а также встречу с жителями и дачниками села Серебрянка. По итогам поездки губернатор принял решение в 2017 году на ремонт автодороги дополнительно выделить средства из резервного фонда региона. В результате на восстановительные мероприятия только в текущем году будет направлено свыше 100 миллионов рублей.