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15:16 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев создал спецгруппу по ремонту дороги в Серебрянку

СЕРЕБРЯНКА, 16 января, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая займётся приведением автодороги «Нижний Тагил — село Серебрянка» в эксплуатационное состояние, которое обеспечит безопасное, бесперебойное движение легкового транспорта, маршрутных автобусов и грузовых машин, занимающихся доставкой продуктов питания.

Руководителем рабочей группы назначен заместитель губернатор Сергей Швиндт, рассказали «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора. В её состав вошли руководители министерства транспорта и связи, министерства строительства и развития инфраструктуры, Управления ГИБДД, Управления автомобильных дорог, МЧС, департамента лесного хозяйства, компаний-операторов связи, а также территориальной администрации.

«Рабочей группе предстоит полностью разработать план первоочередных мероприятий, особенно в предстоящий паводок, когда начнется таяние снегов. Задача рабочей группы — до 1 июня обеспечить выполнение поручения президента России Владимира Путина по приведению автодороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное сообщение», — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, что 14 января губернатор Евгений Куйвашев посетил Серебрянку и Верхнюю Ослянку. В ходе поездки глава региона провел совещание с членами правительства, руководством местной администрации и Управления ГИБДД по Свердловской области, а также встречу с жителями и дачниками села Серебрянка. По итогам поездки губернатор принял решение в 2017 году на ремонт автодороги дополнительно выделить средства из резервного фонда региона. В результате на восстановительные мероприятия только в текущем году будет направлено свыше 100 миллионов рублей.

Как уже писал «УралПолит.Ru», о ситуации с дорогой Владимиру Путину рассказали свердловские журналисты во время традиционной пресс-конференции — весной дорогу затапливает, и жители оказываются отрезанными от мира и вынуждены брать продукты в долг, так как не могут съездить за деньгами. Президент заявил, что отреагирует вместе с местными властями. Предприсание о ремонте дороги ранее вынесло руководство свердловского управления ГИБДД. Отметим, что о проблемном состоянии дороги жители Серебрянки заявляют уже несколько лет. Год назад из-за неудовлетворительного состояния грунтовой дороги жители населенного пункта на некоторое время оказались отрезаны от крупных населенных пунктов, в связи с чем была затруднена в том числе доставка продуктов питания.

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