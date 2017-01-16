Новым депутатом Багратионовского окружного совета стал Александр Московец
Новым депутатом Багратионовского окружного совета вместо ушедшего в Калининградскую областную Думу Валерия Корнилова стал представитель партии ЛДПР Александр Московец.
Новым депутатом Багратионовского окружного совета вместо ушедшего в Калининградскую областную Думу Валерия Корнилова стал представитель партии ЛДПР Александр Московец.
Накануне, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
Место в окружном совете Александру Московцу досталось как первому из числа не получивших депутатские мандаты кандидатов из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Калининградское региональное отделение ЛДПР».
Отметим, что Валерий Корнилов сложил свои полномочия 9 декабря прошлого года. Выборы в Багратионовский окружной Совет депутатов состоялись тремя месяцами ранее, 13 сентября.