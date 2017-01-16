Новым депутатом Багратионовского окружного совета стал Александр Московец

Накануне, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе региональной избирательной комиссии, его кандидатура была утверждена на заседании теризбиркома в Багратионовске.

Место в окружном совете Александру Московцу досталось как первому из числа не получивших депутатские мандаты кандидатов из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Калининградское региональное отделение ЛДПР».

Отметим, что Валерий Корнилов сложил свои полномочия 9 декабря прошлого года. Выборы в Багратионовский окружной Совет депутатов состоялись тремя месяцами ранее, 13 сентября.