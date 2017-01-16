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15:30 (мск), источник: Новый Калининград

Новым депутатом Багратионовского окружного совета стал Александр Московец

Новым депутатом Багратионовского окружного совета вместо ушедшего в Калининградскую областную Думу Валерия Корнилова стал представитель партии ЛДПР Александр Московец.

Накануне, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе региональной избирательной комиссии, его кандидатура была утверждена на заседании теризбиркома в Багратионовске.

Место в окружном совете Александру Московцу досталось как первому из числа не получивших депутатские мандаты кандидатов из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Калининградское региональное отделение ЛДПР».

Отметим, что Валерий Корнилов сложил свои полномочия 9 декабря прошлого года. Выборы в Багратионовский окружной Совет депутатов состоялись тремя месяцами ранее, 13 сентября.

Комментарии
2
АЛЕКСАНДР ЗОЛОТУХИН
если я не ошибаюсь в данных, то - заработная плата правительственного представителя в 13 раз превышает средний оклад по стране....депутатам все мало......А сколько у нас в регионе ,которым все - мало?!Зарплата народных избранников увеличивается каждый год .простые жители страны не зарабатывают столько, сколько получают депутаты ...А у каждого депутата есть помошники.................ерунда какая-то....
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АЛЕКСАНДР ЗОЛОТУХИН
народу радоваться, что ли??? слуга народа новый теперь......что он изменит?
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