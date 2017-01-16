Как будут лечить украинцев после медицинской реформы: основные нововведения

— Скажите, пожалуйста, почему система Семашко вас не устраивает? Объясните, чем она плоха?

Мир не стоит на месте. И нужно усваивать лучшие образцы мировой практики, модели, которые действуют в мире. Мы не должны оглядываться на прошлое и подстраиваться под достижения первых десятилетий СССР, когда была совсем другая ситуация.

Важно за имеющиеся деньги предоставить более качественное обслуживание и здоровье украинцам. И мы знаем, что это можно сделать, более эффективно используя имеющиеся ресурсы. Нужно создать условия, при которых имеющиеся деньги будут приносить максимальный результат для пациента.

Мы не уменьшаем расходные статьи. Наоборот расходы из госбюджета на сферу здравоохранения растут. В 2017 году они увеличились на 18% по сравнению с прошлым годом.

— Главная цель наших реформ — обеспечение равного доступа к качественным медицинским услугам каждому украинцу. Наши усилия направлены на то, чтобы пациенты получали необходимое лечение и профилактику, чтобы избежать болезней в будущем.

— Что главное в вашей реформе? Уменьшить расходные статьи в бюджете?

Оригинал интервью и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун — на сайте «Украинская правда. Жизнь».

— Эта модель не сосредоточена на собственном пациенте, а направлена на содержание большого количества медучреждений, слабо учитывает реальные потребности.

По количеству койкомест мы уверенно лидируем в Европе, уступаем только Беларуси. По моему глубокому убеждению, пациенты в лечебных учреждениях должны не занимать койкоместа, а получать надлежащее лечение. А именно на него денег уже не хватает.

Еще одним недостатком является нерациональное использование рабочего времени врачей.

Но не будем говорить об абстрактных вещах! Ярким примером достижений системы Семашко, упоминание о котором бросает в холодный пот каждого украинца, есть поликлиника, какая она есть сейчас — километровые очереди в поликлиниках и осознание потраченного времени.

— Действительно ли много пациентов, довольных тем, как все работает сейчас?

— Система сосредоточена не на качестве, а на количестве. Мы выступаем за переход к модели, которая будет гарантировать контроль качества системы здравоохранения.

—В чем заключается ответственность врача?

— В январе будет утвержден стандарт, в котором будет четко описано: что должен делать врач; что входит в перечень его обязанностей; спектр диагностических процедур, анализов, которые относятся к сфере первичной помощи, гарантированной государством.

Ответственность врача будет заключаться в соблюдении стандарта предоставления услуг. Пациент в свою очередь будет ответственным за соблюдение назначений врача.

— Какая рейтинговая система существует для оценки деятельности врача? Если ее не существует, планируется ли ее создание?

— Как не странно, но принцип «сарафанного радио» очень жизнеспособный. Ведь сейчас им пользуются многие пациенты, когда знакомые, родные делятся информацией о хороших специалистах.

На частном рынке существует много сайтов с рейтингами врачей, где можно найти исчерпывающую информацию о каждом специалисте, а также отзывы пациентов. Со временем появятся подобные сервисы с информацией о семейных врачах.

Все врачи, которые будут работать по контракту с Национальной службой здоровья Украины, будут доступны в единой открытой электронной базе, привязанной к карте.

— Где находится список врачей, среди которых можно выбирать? Как поменять семейного врача, после даты N, если он тебе не понравился? Как часто можно менять семейного врача в течение года? К кому обращаться по этому поводу? Надо ли писать заявление и на чье имя?

— Сменить врача можно будет, только обратившись к другому специалисту и во время приема заключив новый договор.

Будет работать электронная система, которая предусматривает, что с заключением нового договора в тот же момент предварительный договор теряет силу.

Если человек имеет основания сменить врача, то ему необязательно идти к нему лично, чтобы разорвать соглашение.

С введением электронного реестра пациентов это можно будет делать как угодно часто. Процедура такая же, как при заключении первого договора. Нужно будет обратиться с документом, удостоверяющим личность. Это можно делать в кабинете врача или онлайн, а затем заверить подписями.

— Кто будет выдавать больничные?

— Семейные врачи будут выдавать больничные листы, направления, рецепты на лекарства, которые подпадают под программу реимбурсации (возмещения стоимости от государства), и любые медицинские справки.

— Если врач в отпуске или на больничном, получается, нужно будет ждать или обращаться в частную клинику?

— При заключении договора с учреждением и Национальной службой здоровья заведение должно четко прописать механизмы, куда обращаться пациенту, если его врач в отпуске, на учебе или на больничном.

Пациент четко должен знать: кто окажет ему медицинскую помощь в случае необходимости, это будет врач в этом заведении или в другом, по какому именно адресу, а также куда обратиться ночью.

Врач не может отказаться от пациента на этапе записи. Однако он сможет это сделать в дальнейшем при наличии веских оснований, таких как: невыполнение назначений врача, несоблюдение рекомендаций и отказ от обследований.

— Что делать, если выбранный врач отказывается принимать пациента? Если пациент подозревает, что его лечат не по протоколам, кто будет контролировать качество оказания медицинских услуг?

— Контролировать качество предоставления медицинских услуг будет Национальная служба здоровья, которая заключает договор с врачом. Поскольку стандарт услуги гарантирует государство, поэтому услуги будут предоставляться согласно медицинских протоколов лечения.

Если, например, врач прописывает пациенту антибиотики, которые не соответствуют медицинским протоколам, об этом сразу узнает Национальная служба здоровья. Будет действовать электронная система, где будет информация о назначении врача. Департамент в Национальной службе здоровья Украины, осуществляющий проверку, выявит и зафиксирует нарушение.

— Что означают 210 грн в год на пациента?

— Пациент выбирает врача, а за медицинские услуги платит государство. 210 грн — это государственный тариф, который предусматривает годовое обслуживание одного пациента. Такой тариф позволяет обеспечить врача и финансово стимулировать уход за всеми пациентами, с которыми заключен договор.

Следует подчеркнуть, что это не накопительная система. Пациенту не следует бояться, что эта сумма в 210 грн может иссякнуть во время первого же визита и в дальнейшем придется платить. За услуги, входящие в гарантированный пакет, никаких дополнительных средств не нужно.

Это страховая система. Граждане вносят взносы в общее налогообложение в соответствии с возможностями, а медицинскую помощь будут получать в соответствии с потребностями.

В январе будет утвержден стандарт, где будет четко прописано, что входит в стандарт помощи, который обеспечивается государственными тарифами. Информация будет доступна в интернете. Каждый пациент сможет ознакомиться самостоятельно, или ему расскажет врач.