Парубий объяснил снижение уровня дисциплины в Раде вторым сочельником и Крещением
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что на этой неделе посещаемость народными депутатами заседаний будет достаточно низкой
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что на этой неделе посещаемость народными депутатами заседаний будет достаточно низкой
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, закрывая заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
По словам спикера, к вечеру будет скорректирован перечень законопроектов с тем, чтобы на рассмотрение в сессионном зале ВР вносились те, которые имеют поддержку большинства фракций.
«Я буду предлагать, чтобы его корректировка происходила в поиске законопроектов, объединяющих зал, понимая, что в зале может быть уровень дисциплины не слишком высоким, ввиду предстоящих второго сочельника и Крещения. Это правда, это реальность, поэтому будем искать наиболее объединяющие законопроекты», — сказал Парубий.
Он в очередной раз подчеркнул необходимость принятия сметы ВР на 2017 год, а также календарного плана работы на следующую сессию парламента.