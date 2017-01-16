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15:57 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов отказался комментировать участие политтехнолога Цуканова в осенней кампании

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов отказался отвечать на вопрос о возможном участии Алексея Высоцкого, личного политтехнолога своего предшественника Николая Цуканова в осенних выборах главы региона.

Источник: РИА "Новости"

Высоцкий в минувшие выходные вместе с Алихановым участвовал в субботнике в Багратионовске.

Как заявил в ответ на вопрос корреспондента «Нового Калининграда.Ru» Алиханов, он давно знаком с Высоцким, а в минувшие выходные после субботника в парке Багратионовска осмотрел вместе с ним несколько замков на предмет возможности их использования в туристических целях.

На вопрос журналиста о том, будет ли Высоцкий координировать осеннюю кампанию Алиханова по выборам на пост губернатора, врио главы региона отвечать отказался.

«Вы спросили, что мы делали с Высоцким в субботу, я ответил», — заявил Алиханов.

Напомним, в качестве политтехнолога Высоцкий участвовал в трёх ключевых кампаниях периода правления Николая Цуканова: в 2011 году (парламентские), в 2015 (губернаторские) и в 2016 (парламентские). В эти периоды Высоцкий также фактически контролировал медиа-активность правительства области и губернатора. В период избирательной кампании Цуканова в 2015 году он сопровождал губернатора на большинстве публичных мероприятий.

После выборов мэра Калининграда 2012 года, которые выиграл находившийся в конфликте с губернатором Александр Ярошук, Высоцкий был вынужден спешно покинуть Калининградскую область вместе с семьёй из-за разногласий с Цукановым по вопросу создания прогубернаторского медиахолдинга. Он участвовал в выборах губернатора Подмосковья, работая в штабе одержавшего победу Андрея Воробьёва. Вернуться в Калининград Высоцкий смог лишь в конце 2013 года.

В начале новогодних каникул 2015 года была опубликована видеозапись Николая Цуканова с маленьким ребёнком на руках, женой и людьми, очень похожими на политтехнолога Алексея Высоцкого, его супругу, а также министра ЖКХ и ТЭК областного правительства Максима Федосеева, пересекающими границу с Польшей на пропускном пункте «Гусев — Голдап», покидая Россию. За три дня до этого, перед Новым годом Цуканов написал в своём твиттере: «Напоминаю всем жителям страны, что лучшие новогодние праздники в Калининградской области на побережье». К исполнению губернаторских обязанностей он вернулся лишь 15 января.

Ранее представители Алиханова уже опровергали факты оказания Высоцким консультационных услуг как правительству Калининградской области, так и лично врио губернатора.

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