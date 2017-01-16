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16:03 (мск), источник: АиФ Самара

Власти Самары обсудили благоустройство города в 2017 году к ЧМ-2018

В администрации Самары сформирован перечень первоочередных задач по благоустройству города.

Олег Фурсов провел совещание с главами районов, на котором были представлены планы работ в сфере благоустройства на 2017 год в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, сообщает администрация Самары.

В ежегодном послании 19 декабря губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил задачу перед городскими властями к началу февраля сформировать план-график всех работ по подготовке предстоящего футбольного первенства.

В прошлом году была утверждена единая архитектурно-художественная концепция благоустройства Самары, в которой отразилось общее стилистическое оформление городских улиц. Особое внимание в ней уделено общественному пространству: организации пешеходной сети, велосипедных дорожек, установке в местах отдыха скамеек, фонарей освещения. Также в концепции были отражены колористические решения зданий в историческом центре и в спальных районах города.

Кроме того, все внутригородские районы работали над составлением дефектных ведомостей, обследовали объекты благоустройства, которые нуждаются в ремонте. Были составлены подробные планы работ с разверткой по каждой улице гостевых маршрутов. Ремонт фасадов, дорожного полотна, тротуаров, замена бордюрного камня и остановочных павильонов, ликвидация стихийной торговли в общественных зонах, модернизация системы уличного ощущения, высадка газона и кронирование деревьев — это неполный перечень мероприятий, которые отражены в дефектной ведомости.

Главы районов рассказали, как ведется работы по поиску дополнительных средств на благоустройство города. Так, Алла Волчкова отметила, что на территории Октябрьского района более 25 крупных предприятий, и со многими из них достигнута договоренность об участии в благоустройстве Самары. А Дмитрий Титов подчеркнул, что Ленинский район — центральный в Самаре, и на предстоящем Чемпионате мира именно по его территории будут проходить основные гостевые маршруты, а также состоится Фестиваль болельщиков.

При поддержке меценатов в 2016 году был отреставрирован бульвар на улице Стара-Загора. Кроме того, горожане и предприниматели приняли активное участие в реализации программы «Цветущая Самара».

Глава Самары положительно оценил работу районных властей по составлению дефектных ведомостей и поиску дополнительных источников финансирования, подчеркнув, что основной фронт работы ещё впереди, и главам районных администраций необходимо максимально использовать все ресурсы для благоустройства города.

По итогам совещания был сформирован перечень первоочередных задач, который в ближайшее время будет направлен в правительство Самарской области.

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