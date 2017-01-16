Минсоцполитики анонсировало законопроект, который «может вызвать в украинцев шок», но сделает Пенсионный фонд бездефицитным

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, поскольку и для президента, и для простого работника устанавливается одинаковый подход к начислению пенсий», — цитирует Реву пресс-служба Минсоцполитики.

По словам министра, принятие этого законопроекта может вызвать у украинцев шок, сравнимый с тем, который они пережили из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, но это вынужденный шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд.

Согласно сообщению, данный законопроект предусматривает, что источником для выплаты пенсий по инвалидности будет не Пенсионный фонд, как в настоящее время, а Фонд социального страхования. Также произойдут изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В этой категории останутся только военнослужащие, а их взносы будут увеличены в два раза. Помимо этого, данный законопроект предусматривает отмену всех льгот.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики Украины в рамках реформы пенсионной системы предлагает уменьшить страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту до 15 лет по состоянию на 1 января 2018 года, что позволит 30% граждан претендовать на пенсию.