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15:51 (мск), источник: Tengrinews

Депутат Жамалов: Меня на ровном месте сделали людоедом

«Единственная моя ошибка в том, что я употребил не то слово», — заявил мажилисмен.

Источник: Tengrinews

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов прокомментировал реакцию пользователей соцсетей на свое высказывание о смертях в ЦОНах, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам Жамалова, он должен был прокомментировать журналистам вопросы правительственного часа — таможенное и налоговое администрирование, и не ожидал вопросов о задержании Бишимбаева, уголовном деле в ЕНПФ и временной регистрации.

«Вдруг журналист задает мне вопрос: “Сегодня умер человек в ЦОНе, считаете ли вы себя виновным за смерть умирающих в ЦОНах людей?”. Я понял, что вопрос явно провокационный. Я растерялся. Я логически-мыслящий человек. И для меня было трудно проблему временной регистрации связать со смертью человека в ЦОНе. Я был не в курсе этого случая», — признается депутат.

«Единственная моя ошибка в том, что я употребил не то слово. Я же не в том смысле употребил слово “успех”, что это достижение. Ясно, что смерть людей невозможно назвать успехом. Нормальному человеку, который это прочтет, ему будет понятно, что я мел в виду. Я хотел сказать, что вероятность смерти человека — она везде одинакова. С такой вероятностью человек мог умереть в другом общественном месте. Один Аллах может знать, где тебя настигнет смерть. И сказать, что человек умер и я виноват в его смерти, потому что я один из тех депутатов, которые принимали этот закон, это по крайней мере настолько натянуто, настолько некорректно, честное слово», — говорит Жамалов.

По словам мажилисмена, временную регистрацию можно сравнить с мерами безопасности в аэропортах. Проверки, досмотр багажа и идентификация личности пассажиров создают скопления людей в здании аэропорта и очереди, однако никто не станет осуждать принятые меры, поскольку это касается безопасности людей, их здоровья и жизни. Введение нормы временной регистрации, отмечает депутат, имеет такую же цель, и все имеющиеся на сегодня административные трудности решаются на уровне правительства.

«Я навел справки, узнал, что это не два трагических случая. Такие случаи имели место по Казахстану и раньше, потому что ЦОНы всегда были местом большого скопления людей. Здесь каждый день много людей проходят. Десятки случаев по стране есть и они не связаны с введением временной регистрации. Не только в ЦОНах и в других общественных местах люди, к сожалению, умирают. Всякие есть болезни, предугадать судьбу невозможно. Нельзя привязывать одно к другому. В данном случае, я считаю, что отдельные факты вырываются заинтересованными людьми, чтобы это все расшатать. Проблема решается на уровне правительства, до людей довели, должны принять необходимые меры, и кто-то собирает эти случайные совпадения, то значит это кому-то нужно», — считает Аманжан Жамалов.

«А вот так взять и связать смерть человека с моей деятельностью, почему я должен испытывать это чувство вины? Меня на ровном месте сделали людоедом, человеконенавистником. Я всю жизнь честно трудился, я доктор экономических наук, тружусь в Парламенте, специализируюсь по вопросам экономического блока и немало пользы приношу. Я горжусь своей работой, тем что я знаю, что я делаю», — отметил в заключение депутат.

Напомним, 16 января 2017 года в ЦОНе Алатауского района города Алматы скончался гражданин Кунтаков Жарас Нуркибаевич 1964 года рождения, который обратился в ЦОН за услугой «Регистрация граждан по месту жительства». В госкорпорации «Правительство для граждан» уверяют, что загруженности в ЦОНе на тот момент не наблюдалось. Еще один случай смерти в ЦОНе произошел 11 января.

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