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16:43 (мск), источник: Новости Перми

В Перми назначен новый руководитель департамента соцполитики

Бывший заместитель начальника департамента образования Юлия Овсянникова займет место Татьяны Зотиной, которая в июле 2016 года была назначена и.о. главы учреждения.

Источник: Новости Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил нового начальник департамента социальной политики. Эту должность с 16 января заняла Юлия Овсянникова, которая ранее работала заместителем руководителя департамента образования, сообщает городская администрация.

Отметим, ранее департамент соцполитики возглавляла Татьяна Зотина. Она была назначена и.о. руководителя в июле 2016 года.

Сейчас Татьяна Зотина является заместителем начальника департамента соцполитики.


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