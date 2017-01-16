В Перми назначен новый руководитель департамента соцполитики
Бывший заместитель начальника департамента образования Юлия Овсянникова займет место Татьяны Зотиной, которая в июле 2016 года была назначена и.о. главы учреждения.
Бывший заместитель начальника департамента образования Юлия Овсянникова займет место Татьяны Зотиной, которая в июле 2016 года была назначена и.о. главы учреждения.
Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил нового начальник департамента социальной политики. Эту должность с 16 января заняла Юлия Овсянникова, которая ранее работала заместителем руководителя департамента образования, сообщает городская администрация.
Отметим, ранее департамент соцполитики возглавляла Татьяна Зотина. Она была назначена и.о. руководителя в июле 2016 года.
Сейчас Татьяна Зотина является заместителем начальника департамента соцполитики.