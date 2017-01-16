В Ростовской области появились первые сертифицированные коллекторы

Пока это две фирмы — только они одни смогут взимать с должников займы. Еще одна — в процессе проверки. Если будут еще желающие узаконить свою деятельность, а по данным Службы приставов коллекторских фирм на Дону 31, им придется пройти жесткую проверку. Тем же, кто продолжит работать незаконно, по новому закону грозит штраф до 2-х миллионов рублей и уголовная ответственность. А следить за деятельностью коллекторов теперь будут судебные приставы.

«В законе четко прописан регламент взаимодействия с должником: не более двух звонков в неделю, восьми — в месяц. Должник вправе отказаться от общения с коллектором, уведомив в письменном виде. Вправе общаться с коллектором через адвоката. Но должники должны понимать, что отказ от общения не является прощением долга», — говорит коллектор Дмитрий Пипиньш.