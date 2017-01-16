Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом»
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Светлана Бондарчук сменила имидж
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
16:16 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области

Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Фонде.

По словам собеседника агентства, 9 января 2017 года Сергей Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию с поста в связи с переходом на другую работу.

«В настоящее время ведется подбор кандидатов на должность исполняющего обязанности директора, который в связи со сложностью и многоэтапностью данной процедуры будет оставаться таковым до окончательного утверждения в должности. Временно исполняет обязанности директора фонда капремонта заместитель директора фонда Вера Коссых», — сообщили в фонде.

Сергей Протасов был назначен гендиректором Фонда капремонта МКД в марте 2014 года. До этого он занимал должность руководителя Региональной службы по тарифам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Московская биржа возобновила торги
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь