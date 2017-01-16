Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области

По словам собеседника агентства, 9 января 2017 года Сергей Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию с поста в связи с переходом на другую работу.

«В настоящее время ведется подбор кандидатов на должность исполняющего обязанности директора, который в связи со сложностью и многоэтапностью данной процедуры будет оставаться таковым до окончательного утверждения в должности. Временно исполняет обязанности директора фонда капремонта заместитель директора фонда Вера Коссых», — сообщили в фонде.

Сергей Протасов был назначен гендиректором Фонда капремонта МКД в марте 2014 года. До этого он занимал должность руководителя Региональной службы по тарифам.