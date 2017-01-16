Алиханов взял мультимиллионера Андрея Горохова к себе в советники

Один из них при этом отметил, что Горохов стал «внештатным» советником.

Параллельно с этим на сайте Корпорации развития Калининградской области появилась информация о том, что правительство области предлагает включить технопарк «Экобалтик» под Багратионовском, где размещены предприятия Горохова, в список проектов, претендующих на возмещение регионам затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков.

«Развитие инфраструктуры потребует серьезных вложений — около 150 миллионов рублей. Напряженный бюджет региона не позволит просто выделить соответствующую субсидию. Однако, правительство области рассчитывает на поддержку Министерства по промышленной политике и торговле РФ, а именно — на попадание в список проектов, претендующих на возмещение регионам затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков», — сообщается на сайте корпорации.

Напомним, в 2015 году правительство предложило вложить 80 млн рублей из бюджета в инфраструктуру индустриальной площадки в Багратионовском районе, где якорным проектом выступает предприятие «Инфамед», принадлежащее тогда ещё главе совета директоров Корпорации развития области и депутату областной Думы Андрею Горохову. Как заявлял тогда министр финансов Виктор Порембский, Корпорация развития Калининградской области намерена подать заявку на участие в конкурсе, благодаря которому регион будет иметь возможность возместить вложенные в проект бюджетные деньги из федеральной казны. «Потраченные из бюджета 80 млн рублей будут возращены региону из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ», — заявлял тогда сам Горохов.