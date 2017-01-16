Украина подает иск против России в суд ООН в Гааге

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко заявил во время встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму.

Президент напомнил, что около 1,7 млн украинцев являются временно перемещенными лицами. «Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», — сказал Порошенко.

Также он напомнил о многочисленных преступлениях, которые были совершены против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, и о сбитом самолете рейса МН17.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина все это время действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению и на сегодня завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге.

Этот иск осуществляется в рамках Конвенции о противодействии финансированию терроризма. «Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено большое количество нот», — сказал президент.

Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот. По словам Порошенко, вторая позиция в иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и подано более 20 нот.

«Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум конвенциям», — заявил президент и подчеркнул, что подготовка украинской стороны очень тщательная.