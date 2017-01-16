Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России

Как сообщает пресс-служба Порошенко, об этом сам украинский лидер заявил во время встречи с бывшим главой запрещенного в РФ меджлиса крымских татар Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

В частности Порошенко заявил, что «три года РФ нарушает международное право, осуществила аннексию Крыма и оккупацию украинских земель на востоке страны, осуществляет дискриминацию в Крыму». Он утверждает, что «те, кто остался и в Крыму, и в Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям».



По словам президента, Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за «незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые нанесли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе».

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после местного референдума, в ходе которого 96,77% жителей Крыма проголосовали за присоединение к Российской Федерации.