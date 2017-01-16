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17:15 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны передать иск в Международный суд ООН в Гааге в отношении нарушения Россией двух конвенций ООН — по противодействию финансированию терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба Порошенко, об этом сам украинский лидер заявил во время встречи с бывшим главой запрещенного в РФ меджлиса крымских татар Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

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В частности Порошенко заявил, что «три года РФ нарушает международное право, осуществила аннексию Крыма и оккупацию украинских земель на востоке страны, осуществляет дискриминацию в Крыму». Он утверждает, что «те, кто остался и в Крыму, и в Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям».

По словам президента, Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за «незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые нанесли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе».

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после местного референдума, в ходе которого 96,77% жителей Крыма проголосовали за присоединение к Российской Федерации.

Комментарии
9
Михаил
Ух ты! Параш, очередной перл выкинул. Люблю их перлы последних трех лет. Такого больше ни где не увидишь, и раннее не было ни где. С попкорном у телевизора смотрю"украинские пельмени". Классное шоу.
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Сунозов
Опять из запоя выйти не может. В 1783 году Крым был присоединён к России, когда слово украина и в природе не существовало.
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Тамара Гранаткина
Надо уважать выбор народа, изъявившего свою волю на референдуме в Крыму. Ведь уважают же выбор британцев по выходу из ЕС?
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