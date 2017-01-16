В Волгоградской области предлагают возложить на губернатора полномочия по проверке доходов чиновников
На заседании комиссии Волгоградской областной Думы по противодействию коррупции рассматривались поправки в федеральное законодательство.
На заседании комиссии Волгоградской областной Думы по противодействию коррупции рассматривались поправки в федеральное законодательство.
Как сообщили РИАЦ в
В частности, как пояснил руководитель думской комиссии Юрий Чекалин, в законопроекте предлагается возложить на высшее лицо субъекта РФ полномочия по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы.
В случае нарушений антикоррупционного законодательства, глава региона обращается в соответствующий орган местного самоуправления или в суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий должностного лица, совершившего коррупционное правонарушение, или о применении к нему другой меры дисциплинарной ответственности.
Кроме того, поправки предлагают разрешить лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащим быть членами всех общественных организаций, жилищных,
Вместе с тем законопроектом уточняется порядок урегулирования конфликта интересов и круга лиц, на которых возложена обязанность по его недопущению или урегулированию.
По итогам обсуждения, парламентская комиссия рекомендовала областной Думе принять проект постановления о поддержке данной законодательной инициативы.