Чиновники мэрии Воронежа получили штрафы за нарушения при торгах
Представители управления муниципальных закупок заплатят по 10 тысяч рублей.
Представители управления муниципальных закупок заплатят по 10 тысяч рублей.
Представители управления муниципальных закупок мэрии Воронежа получили штрафы за нарушения при торгах. Чиновники незаконно отклонили заявку претендента на участие в аукционе, сообщила
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Воронежская прокуратура возбудила в отношении председателя и члена аукционной комиссии административные дела по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ (признание заявки на не соответствующей требованиям документации об аукционе). Воронежское управление федеральной антимонопольной службы признало чиновников виновными. Нарушители заплатят по 10 тыс. рублей. В настоящее время нарушения устранены, добавила