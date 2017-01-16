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16:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Чиновники мэрии Воронежа получили штрафы за нарушения при торгах

Представители управления муниципальных закупок заплатят по 10 тысяч рублей.

Представители управления муниципальных закупок мэрии Воронежа получили штрафы за нарушения при торгах. Чиновники незаконно отклонили заявку претендента на участие в аукционе, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 16 января.

Аукцион для покупки фото-видео студии с начальной ценой 255 тыс. рублей прошел в 2016 году. Чиновники отклонили заявку ООО «Интех», якобы в связи с отсутствием в заявке характеристик фото-видео студии.

Воронежская прокуратура возбудила в отношении председателя и члена аукционной комиссии административные дела по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ (признание заявки на не соответствующей требованиям документации об аукционе). Воронежское управление федеральной антимонопольной службы признало чиновников виновными. Нарушители заплатят по 10 тыс. рублей. В настоящее время нарушения устранены, добавила пресс-служба прокуратуры.

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