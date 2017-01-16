Чиновники мэрии Воронежа получили штрафы за нарушения при торгах

Представители управления муниципальных закупок мэрии Воронежа получили штрафы за нарушения при торгах. Чиновники незаконно отклонили заявку претендента на участие в аукционе, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 16 января.

Аукцион для покупки фото-видео студии с начальной ценой 255 тыс. рублей прошел в 2016 году. Чиновники отклонили заявку ООО «Интех», якобы в связи с отсутствием в заявке характеристик фото-видео студии.