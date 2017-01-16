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16:39 (мск), источник: Российская газета

Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»

В этом году планируется разработать несколько схем легализации людей, работающих «в тени». Об этом рассказал в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Источник: Reuters
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Предполагается, что таким людям придется самим за себя делать платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Либо это смогут делать за них их работодатели, например, частные лица, если человек трудится по найму в частном секторе, скажем, гувернанткой или домработницей.

На вопрос, каким может быть ежегодный платеж в эти фонды для «теневиков», Максим Топилин ответил, что конкретно суммы платежей пока не рассчитывались. Но медицинское страхование по линии ОМС обходится регионам, по его словам, примерно в десять тысяч рублей за одного неработающего в год. «А для того, чтобы формировать пенсионные права, — должно быть минимум 15 тысяч рублей», — сказал он.

Комментарии
10
Жанна Заводилкина
⇖⇖ Одинокие женщины твоего города хотят поразвлечься...
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гриша гордиенко
И ,что такое тунеядство в новой России? Я пока понимаю это те кто в ГД...
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Антон Макаров
А где раскрытие секрета?
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