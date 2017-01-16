Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»

Предполагается, что таким людям придется самим за себя делать платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Либо это смогут делать за них их работодатели, например, частные лица, если человек трудится по найму в частном секторе, скажем, гувернанткой или домработницей.

На вопрос, каким может быть ежегодный платеж в эти фонды для «теневиков», Максим Топилин ответил, что конкретно суммы платежей пока не рассчитывались. Но медицинское страхование по линии ОМС обходится регионам, по его словам, примерно в десять тысяч рублей за одного неработающего в год. «А для того, чтобы формировать пенсионные права, — должно быть минимум 15 тысяч рублей», — сказал он.