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17:03 (мск), источник: АиФ Крым

Сергей Аксёнов освободил от должности главного архитектора Крыма

Александр Кузнецов занимал пост с мая 2015 года.

Источник: AP 2016

Глава Крыма Сергей Аксёнов освободил от занимаемой должности Александра Кузнецова.

В указе главы РК говорится: «Освободить Кузнецова Александра Вячеславовича от должности заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым — главного архитектора Республики Крым по собственной инициативе согласно поданному заявлению».

Ранее в ходе конференции с главами муниципалитетов Сергей Аксёнов выступил с критикой крымских архитекторов. По его мнению, никто из них не компетентен в вопросе развития прибрежных городов. Тогда, в ноябре 2016-го, Аксёнов освободил от должности главного архитектора Симферополя, после чего поручил проверить на соответствие занимаемой должности главного архитектора Крыма.

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