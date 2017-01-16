Сергей Аксёнов освободил от должности главного архитектора Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов освободил от занимаемой должности Александра Кузнецова.

В указе главы РК говорится: «Освободить Кузнецова Александра Вячеславовича от должности заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым — главного архитектора Республики Крым по собственной инициативе согласно поданному заявлению».

Ранее в ходе конференции с главами муниципалитетов Сергей Аксёнов выступил с критикой крымских архитекторов. По его мнению, никто из них не компетентен в вопросе развития прибрежных городов. Тогда, в ноябре 2016-го, Аксёнов освободил от должности главного архитектора Симферополя, после чего поручил проверить на соответствие занимаемой должности главного архитектора Крыма.