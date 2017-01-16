Управу Ленинского района Воронежа возглавил чиновник мэрии Сергей Корчевников

Руководитель управления административно-технического контроля администрации Воронежа Сергей Корчевников возглавил управу Ленинского района. О назначении чиновника исполняющим обязанности руководителя управы мэр Александр Гусев сообщил на планерке в мэрии в понедельник, 16 января. В новой должности Сергея Корчевникова после испытательного срока утвердит городская дума. Продолжительность испытательного срока в мэрии уточнить не смогли.

Предыдущий руководитель управы Геннадий Швырков покинул пост 30 сентября 2016 года. Чиновник перешел на работу в правительство Тульской области, где стал заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта. В должности главы управы Ленинского района Воронежа Геннадий Швырков проработал полтора года. Его обязанности временно исполнял Евгений Селютин.

Сергей Корчевников служил в управлении налоговой полиции и управлении наркоконтроля по Воронежской области. С 2012 по 2014 год занимал должность заместителя начальника регионального Управления ФСКН России. С 2014 года — возглавлял управление административно-технического контроля мэрии. В декабре 2016 года чиновник принял активное участие в сносе «Остужевского» мини-рынка, он контролировал работу рабочих и техники.