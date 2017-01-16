Управу Ленинского района Воронежа возглавил чиновник мэрии Сергей Корчевников
После испытательного срока его утвердят депутаты гордумы.
После испытательного срока его утвердят депутаты гордумы.
Руководитель управления
Предыдущий руководитель управы Геннадий Швырков покинул пост 30 сентября 2016 года. Чиновник перешел на работу в правительство Тульской области, где стал заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта. В должности главы управы Ленинского района Воронежа Геннадий Швырков проработал полтора года. Его обязанности временно исполнял Евгений Селютин.
Сергей Корчевников служил в управлении налоговой полиции и управлении наркоконтроля по Воронежской области. С 2012 по 2014 год занимал должность заместителя начальника регионального Управления ФСКН России. С 2014 года — возглавлял управление
Управление