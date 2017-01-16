В Кабмине объяснили, почему в Украине низкие пенсии

«На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налоги в Пенсионный фонд, или платят их в неполном объеме. И надо всем нам понять, всем работающим, что мы платим свои налоги не абстрактному государству, которое непонятно куда их тратит. Мы платим налоги со своих зарплат своим родным и близким, которые сегодня находятся на пенсии. И когда ставится государству или представителям власти вопрос “почему у нас такие низкие пенсии?”, единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что низкие пенсии у нас потому, что у нас не принято в полном объеме и честно платить налоги», — сказал вице-премьер.

Он выразил уверенность, что в стране, где половина граждан не платят налоги или платят их в неполном объеме, быть высоких пенсий не может.