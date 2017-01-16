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17:17 (мск), источник: Sputnik.by

Сват Трампа приедет на открытие мемориала в Новогрудке

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Работы по музеифекации туннеля и созданию мемориала в память о спасении 250 сбежавших из Новогрудского гетто евреев начнутся весной, сообщила Sputnik краевед Тамара Вершицкая.

Источник: Sputnik.by

«Разрешение исполкома на музеефикацию туннеля было получено еще несколько лет назад, когда я еще работала директором Новогрудского краеведческого музея. Я считаю должным довести этот проект до конца», — рассказала краевед.

Из 7 тысяч довоенный евреев Новогрудка к маю 1943 года в живых в местном гетто остались 250 человек, которые после очередного массового расстрела приняли решения бежать. Три месяца они рыли туннель, через который бежали в лес. Треть из сбежавших позже погибли, их нашли гитлеровцы и расстреляли, но большинство смогли спастись. Среди переживших гетто и попавших в партизанский отряд братьев Бельских были шляпник из Новогрудка Зейдель Кушнер и две его дочери. Одна из дочерей — Рая Кушнер — бабушка Джареда Кушнера, зятя действующего президента США Дональда Трампа.

Джаред никогда не был в Беларуси, зато его отец Чарльз периодически приезжает в Новогрудок. Он выступил одним из спонсоров мемориала в память о бежавших евреях. Еще один спонсор — бизнесмен из Новогрудка, чей предок участвовал в организации побега. В память о спасении и трагедии евреев Новогрудсекого гетто на месте побега планируется расчистить фрагмент туннеля и закрыть его стеклянным колпаком, а также создать мемориал «Стена» по проекту скульптора Георгия Заборского.

«Это будет стена в два метра высотой и 15 длиной, на которой будут фамилии всех 250 бежавших евреев. Но те, кто спаслись, будут обозначены проемами в стене, через которые будут видны небо, лес, дома. Тех, кто погибли, будут символизировать застрявшие в стене кирпичи», — рассказала краевед. Примерно так выглядел лаз в туннель под нарами в гетто.

Работы по созданию мемориала начнутся весной. Завершить их планируется до следующей зимы. На открытие ждут Чарльза Кушнера, свата Дональда Трампа.

«Чарльз обязательно приедет на открытие. Надеюсь, что и Джаред в этот раз сможет приехать», — заметила Вершицкая.

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