Протесты педагогов поддерживают все отраслевые профсоюзы

В частности, профсоюзы требуют повысить минимальную заработную плату по стране с 1000 леев до уровня прожиточного минимума, равного примерно 1800 леям, а также повысить зарплаты педагогических и научно-педагогических кадров на 50%.

Относительно срока, о котором просило правительство для того, чтобы найти необходимые решения, месяц-полтора.

В контексте председатели профсоюзных федераций решили потребовать увеличения заработной платы не только для работников сферы образования, но и для сотрудников всего бюджетного сектора.