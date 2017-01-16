Протесты педагогов поддерживают все отраслевые профсоюзы
Представители всех отраслевых профсоюзов нашей страны объявили о своей солидарности с акциями протеста, запланированными Профсоюзной федерацией образования и науки.
Представители всех отраслевых профсоюзов нашей страны объявили о своей солидарности с акциями протеста, запланированными Профсоюзной федерацией образования и науки.
В частности, профсоюзы требуют повысить минимальную заработную плату по стране с 1000 леев до уровня прожиточного минимума, равного примерно 1800 леям, а также повысить зарплаты педагогических и
Относительно срока, о котором просило правительство для того, чтобы найти необходимые решения,
В контексте председатели профсоюзных федераций решили потребовать увеличения заработной платы не только для работников сферы образования, но и для сотрудников всего бюджетного сектора.