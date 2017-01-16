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17:33 (мск), источник: Actualitati.md

Протесты педагогов поддерживают все отраслевые профсоюзы

Представители всех отраслевых профсоюзов нашей страны объявили о своей солидарности с акциями протеста, запланированными Профсоюзной федерацией образования и науки.

Источник: Actualitati.md

В частности, профсоюзы требуют повысить минимальную заработную плату по стране с 1000 леев до уровня прожиточного минимума, равного примерно 1800 леям, а также повысить зарплаты педагогических и научно-педагогических кадров на 50%.

Относительно срока, о котором просило правительство для того, чтобы найти необходимые решения, месяц-полтора.

В контексте председатели профсоюзных федераций решили потребовать увеличения заработной платы не только для работников сферы образования, но и для сотрудников всего бюджетного сектора.

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