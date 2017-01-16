Петербургские депутаты помолятся о благополучном законодательном сезоне

Настоятель домового храма ЗакСа, протоиерей Петр Мухин подтвердил, что на среду запланирована Божественная литургия, однако отметил, что проводится она почти ежедневно. Священнослужитель уточнил, что 18 января служба будет посвящена предстоящему празднику Крещения Господне.

«Всем, кто придет, я, конечно, пожелаю мира и благоразумия», — сказал Мухин.

Не исключено, что в ходе мероприятия будет затронут вопрос передачи Русской православной церкови (РПЦ) Исаакиевского собора, активно поддерживаемый спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, отмечает издание.

Ранее в понедельник стало известно, что в Ялте 19 января в праздник Крещение состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов. Церемония также будет посвящена удачному проведению туристического сезона 2017 года. После богослужения запланировано купание в море.