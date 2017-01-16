Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Порошенко поручил передать в Международный суд ООН иск к России
Новое видео внучки Пугачевой
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Кто вы из «битлов»? Тест по случаю всемирного дня The BeatlesКто вы: красавчик Пол, задира Джон, меланхолик Джордж или весельчак Ринго? Пройдите тест, чтобы узнать.
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
17:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежский губернатор поручил ускорить возврат эвакуаторов

С сентября 2016 года улицы Воронежа остались без эвакуаторов: в силу вступили новые поправки к кодексу об административных правонарушениях.

Ускорить процесс возвращения эвакуаторов на улицы Воронежа поручил губернатор Алексей Гордеев на оперативном совещании в правительстве региона 16 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Глава департамента транспорта и автодорог региона Александр Дементьев доложил на совещании, что в конце декабря был установлен базовый тариф на автоэвакуацию, в настоящее время департамент подготовил необходимую документацию на проведение конкурса.

Алексей Гордеев дал поручение ускорить процесс. Он отметил, что проблема отсуствия эвакуаторов стала особенно ощутимой в период снегопадов — снегоуборочная техника зачастую не справляется со своими функциями из-за многочисленных машин, припаркованных на улицах города против правил.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2016 года улицы Воронежа остались без эвакуаторов: в силу вступили новые поправки к кодексу об административных правонарушениях, однако областной закон не был приведен в соответствие с ними. Поправки в областное законодательство депутаты Воронежской области приняли 20 октября. В конце декабря тарифы были утверждены управлением по тарифам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь