Воронежский губернатор поручил ускорить возврат эвакуаторов

Ускорить процесс возвращения эвакуаторов на улицы Воронежа поручил губернатор Алексей Гордеев на оперативном совещании в правительстве региона 16 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Глава департамента транспорта и автодорог региона Александр Дементьев доложил на совещании, что в конце декабря был установлен базовый тариф на автоэвакуацию, в настоящее время департамент подготовил необходимую документацию на проведение конкурса.

Алексей Гордеев дал поручение ускорить процесс. Он отметил, что проблема отсуствия эвакуаторов стала особенно ощутимой в период снегопадов — снегоуборочная техника зачастую не справляется со своими функциями из-за многочисленных машин, припаркованных на улицах города против правил.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2016 года улицы Воронежа остались без эвакуаторов: в силу вступили новые поправки к кодексу об административных правонарушениях, однако областной закон не был приведен в соответствие с ними. Поправки в областное законодательство депутаты Воронежской области приняли 20 октября. В конце декабря тарифы были утверждены управлением по тарифам.