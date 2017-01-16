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17:29 (мск), источник: Sputnik.md

Ион Илиеску стал обвиняемым по делу о преступлениях против человечности

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Военная прокуратура Румынии в понедельник предъявила бывшему президенту страны Иону Илиеску обвинения в преступлениях против человечности, совершенных в ходе протестов в Бухаресте в 1990 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Agerpress.

Источник: Sputnik.md

В понедельник утром Илиеску приехал в здание прокуратуры, где ему были предъявлены обвинения. При этом сам бывший глава страны заявил, что не считает себя виновным в преступлениях, в которых его обвиняют.

Расследование по этому делу также ведется в отношении еще ряда бывших высокопоставленных политиков, в том числе бывшего премьер-министра Петре Романа и вице-премьера Джелу Войкана Войкулеску.

В феврале и июне 1990 года правые политические группы и студенческие активисты организовали лагеря протеста в центре Бухареста, требуя отстранения бывших коммунистов. В июне протесты были подавлены после того как на оппозиционеров напали тысячи приехавших в столицу шахтеров, которые громили бюро партий и редакции газет.

Ранее сообщалось, что против Илиеску выдвинуты обвинения в связи с бунтом студентов в июне 1990 года, а также обвинения в подстрекательстве шахтеров приехать в Бухарест, чтобы подавить протест студентов, которые требовали его отставки. В результате стычки бунтующих с шахтерами во главе с лидером профсоюза горняков Мироном Козма погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения, сообщает агентство.

В декабре 2004 года за несколько дней до истечения срока президентского мандата Илиеску помиловал Козма, отбывающего 18-летний срок за участие в шахтерских волнениях, а затем отменил решение о помиловании под давлением общественности.

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