Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
«Она сделала катастрофическую ошибку»: Трамп о решении Меркель
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
19:00 (мск), источник: ТАСС

Неизвестные облили краской монумент советским войнам в Вене

По данному факту в австрийское внешнеполитическое ведомство была направлена нота протеста.

ВЕНА, 16 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Неизвестные осквернили в понедельник мемориал советским воинам-освободителям в Вене на площади Шварценбергплац. Фасад памятника залит темно-красной краской.

Как говорится в заявлении посольства России в Австрии, «по данному факту федеральному Министерству европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь».

«С учетом имевших место и ранее подобных актов вандализма настоятельно призываем австрийские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения надлежащей охраны мемориала», — отметили в российской дипломатической миссии.
Читайте также
В Хорватии вандалы повредили памятник Юрию Гагарину

Самым известным в Австрии памятником советским воинам- освободителям является монумент в Вене на площади Шварценбергплац. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции во время Второй мировой войны. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию. Авторы — архитектор С. Яковлев и скульптор М. Интезарьян.

Памятник был открыт 19 августа 1945 года и представляет собой 12-метровую фигуру солдата. На груди война пистолет- пулемет Шпагина, на голове золотой шлем, в одной руке он держит знамя Победы, в другой — золотой щит с гербом СССР. Фигура солдата установлена на 20-метровом постаменте. На нем высечены приказ Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 года и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 года.

За памятником расположена колоннада с гравировкой на русском языке: «Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы». По краям установлены фигуры советских солдат в момент боя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД РФ: США инициируют новую гонку вооружений, схожую с холодной войной
Специалисты МАК подключились к расследованию катастрофы Ту-154
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Генсек СЕ обеспокоен законом о домашнем насилии в России
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Росреестр прекратил предоставление электронных услуг
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь