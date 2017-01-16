Неизвестные облили краской монумент советским войнам в Вене

Как говорится в заявлении посольства России в Австрии, «по данному факту федеральному Министерству европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь».

Самым известным в Австрии памятником советским воинам- освободителям является монумент в Вене на площади Шварценбергплац. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции во время Второй мировой войны. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию. Авторы — архитектор С. Яковлев и скульптор М. Интезарьян.

Памятник был открыт 19 августа 1945 года и представляет собой 12-метровую фигуру солдата. На груди война пистолет- пулемет Шпагина, на голове золотой шлем, в одной руке он держит знамя Победы, в другой — золотой щит с гербом СССР. Фигура солдата установлена на 20-метровом постаменте. На нем высечены приказ Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 года и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 года.