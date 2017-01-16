Мы не ожидали такого наплыва — Абаев об ажиотаже вокруг временной регистрации
На сегодня в Казахстане зарегистрировались 250 тысяч человек, передает МИА «Казинформ».
На сегодня в Казахстане зарегистрировались 250 тысяч человек, передает МИА «Казинформ».
Об этом сегодня сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев во время заседания в дискуссионном клубе PaperLab при поддержке Фонда
«АО “Национальные информационные технологии” МИК РК на 80% завершило техническую часть. Но заказчиком является МВД РК. Как только они со своей стороны сделают определенные шаги, я думаю,
Вместе с тем министр признал, что были некоторые недочеты в работе.
«Мы признаем, что были определённые с нашей стороны недоработки, надо сказать открыто. Это означает, что вопрос
Также он развеял слухи о том, что изменение законодательства по вопросам временной регистрации якобы связано с желанием властей пополнить казну государства. Напомним, что в Сети некоторые казахстанцы предположили, что целью регистрации является необходимость увеличения поступлений в бюджет страны.
«Я абсолютно уверен, хотя не наша задача просчитывать эти детали, но во главу угла не ставился сбор налогов и
Вместе с тем министр остановился на причинах возникшего ажиотажа.
«Другой вопрос в том, что население