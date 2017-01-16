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18:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Мы не ожидали такого наплыва — Абаев об ажиотаже вокруг временной регистрации

На сегодня в Казахстане зарегистрировались 250 тысяч человек, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Об этом сегодня сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев во время заседания в дискуссионном клубе PaperLab при поддержке Фонда Сорос-Казахстан, посвященном временной регистрации казахстанцев.

«АО “Национальные информационные технологии” МИК РК на 80% завершило техническую часть. Но заказчиком является МВД РК. Как только они со своей стороны сделают определенные шаги, я думаю, онлайн-регистрация заработает», — сказал Даурен Абаев.

Вместе с тем министр признал, что были некоторые недочеты в работе.

«Мы признаем, что были определённые с нашей стороны недоработки, надо сказать открыто. Это означает, что вопрос онлайн-регистрации нужно было разработать чуть раньше. Просто мы не ожидали такого наплыва со стороны граждан РК. Это все наложилось, естественно, на ежегодный пересчёт пособий, выдачу определенных справок. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что из 30 операторов ЦОН имеют право регистрировать только сотрудники миграционной полиции. Остальные сотрудники ЦОНов не имеют доступа к базам, позволяющим совершить временную регистрацию. Этот вопрос мы тоже решаем. Уже сейчас спадает ажиотаж», — добавил Даурен Абаев.

Также он развеял слухи о том, что изменение законодательства по вопросам временной регистрации якобы связано с желанием властей пополнить казну государства. Напомним, что в Сети некоторые казахстанцы предположили, что целью регистрации является необходимость увеличения поступлений в бюджет страны.

«Я абсолютно уверен, хотя не наша задача просчитывать эти детали, но во главу угла не ставился сбор налогов и какие-то репрессивные методы. В первую очередь — наведение определённого порядка (по учету граждан, безопасности — прим. авт)», — сказал Даурен Абаев.

Вместе с тем министр остановился на причинах возникшего ажиотажа.

«Другой вопрос в том, что население где-то поддалось ажиотажу. Люди, может быть, сделали акцент на том, что прозвучало слово “штрафы”. Надо это признать. Ажиотаж расходился в силу того, что народ больше доверяет, наверное, словам соседа, который говорит, что слышал, как к кому-то уже пришёл полицейский. Сказать, что мы сидим сложа руки, нельзя. Мы делаем все, чтобы эту ситуацию исправить», — добавил Даурен Абаев.

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