Иск Украины в суд ООН к России будет подан сегодня вечером — МИД

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

«Во исполнение поручения президента сегодня в Гааге будет подан иск против РФ в Международный суд ООН», — заявила она.

Беца уточнила, что иск будет подан в 16.30 по центральноевропейскому времени.