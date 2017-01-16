Савченко опубликовала обновленные списки пленных в Донбассе

Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ДНР/ЛНР, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.

Савченко в понедельник обнародовала списки из 525 человек, которые запрашиваются самопровозглашенной Донецкой народной республикой, и 378 — Луганской народной республикой.

Кроме того, в обновленных списках опубликованы фамилии, как заявляется, 103 россиян, которые попали в украинские тюрьмы в 2014—2016 годах. Также в списках 137 человек, которых, по данным Савченко, разыскивает Киев.