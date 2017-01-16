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19:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко опубликовала обновленные списки пленных в Донбассе

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, в понедельник опубликовала на своей странице в Facebook обновленные списки пленных.

Источник: "РИА Новости" Украина

Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ДНР/ЛНР, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.

Савченко в понедельник обнародовала списки из 525 человек, которые запрашиваются самопровозглашенной Донецкой народной республикой, и 378 — Луганской народной республикой.

Кроме того, в обновленных списках опубликованы фамилии, как заявляется, 103 россиян, которые попали в украинские тюрьмы в 2014—2016 годах. Также в списках 137 человек, которых, по данным Савченко, разыскивает Киев.

Ранее Савченко заявила, что в ближайшее время обнародует списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков.

До этого разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже депутат была исключена из фракции «Батькивщина» в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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