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20:02 (мск), источник: БЕЛТА

Вступительная кампания в Беларуси в 2017 году не будет принципиально отличаться от предыдущих лет

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемная кампания в Беларуси в 2017 году не будет принципиально отличаться от кампаний предыдущих лет, сообщил сегодня начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«Те изменения, которые внесены в правила приема для абитуриентов, которые поступают в учреждения высшего образования, учреждения среднего специального образования, они в первую очередь ориентированы на расширение возможностей для выбора абитуриентов. Для того чтобы они могли более четко определиться со своей будущей профессией, будущей профессиональной траекторией. В то же время предусмотрено соблюдение интересов заказчиков кадров, которые работают для развития всех отраслей нашей экономики», — сказал Сергей Касперович.

Среди нововведений — прием в педвузы на дневную бюджетную форму по результатам собеседования, возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.

Отдельно Сергей Касперович прокомментировал условия поступления на сельскохозяйственные специальности. «Во-первых, для абитуриентов, поступающих на сельскохозяйственные специальности как в вузы сельскохозяйственного профиля, так и в вузы несельскохозяйственного профиля, будет применяться единая норма, которая предполагает, что абитуриент поступает, предоставляя в приемную комиссию либо сертификаты централизованного тестирования, либо по своему выбору (это дано на откуп самого абитуриента) сдает внутренние испытания в соответствующем учреждении образования, — пояснил эксперт. — То есть он либо может принести сертификаты, либо сдать внутренние испытания по профильным предметам. Тестирование по русскому/белорусскому языку такому абитуриенту не нужно проходить».

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