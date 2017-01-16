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19:02 (мск), источник: Капитал

Кабмин может снизить соцнорму потребления газа

Кабинет министров Украины рассматривает возможность уменьшения социальной нормы потребления газа до 4 куб. м на 1 кв. м в 2019 году, передает «Капитал» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Источник: AP 2016

По данным Министерства социальной политики, министр социальной политики Андрей Рева провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, в ходе которой стороны коснулись уточнения параметров, на которых базируется система субсидий для населения.

В этом сегменте планируются некоторые изменения, но окончательные данные будут выведены в апреле, после завершения отопительного сезона.

В этом отопительном сезоне снизились социальные нормы потребления газа с 7 куб. м на 1 кв. м. до 5,5 куб. м, но при этом обсуждается возможность перехода в 2019 году к европейскому стандарту — 4 куб. м на 1 кв. м.

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