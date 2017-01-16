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20:36 (мск), источник: Actualitati.md

Киртоакэ: Посол не имеет права комментировать действия президента, который его назначает

Посол Республики Молдова в Румынии Михай Грибинча поступил крайне непрофессионально, позволив себе осудить действия президента страны, которой он служит.

Источник: Actualitati.md

Более того, действия главы государства вполне оправданы, так как приход Траяна Бэсеску в молдавскую политику означал бы возможную консолидацию унионистских сил в Молдове, чего президент-государственник допустить не может. И Михай Грибинча этого не может не понимать. Об этом заявил политической аналитик Николай Киртоакэ в программе ПриЛюдно на телеканале Accent TV.

Бэсеску заявлял неоднократно о том, что его главная задача это объединение, как они нас называют, Бессарабии с Румынией. Сейчас у Бэсеску поле деятельности не столько в Румынии, сколько в Молдове. Отсюда гражданство РМ дает ему очень широкое поле деятельности. У него появится возможность объединить маленькие раздробленные унионистские силы. С этой точки зрения действия президента Игоря Додона и его команды с учетом всех этих рисков, а у Молдовы и так масса других проблем, как минимум, объяснимы. Второе, посол не имеет права комментировать действия президента, который его назначает, — подчеркнул политический аналитик.

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В этом контексте Николай Киртоакэ обратил внимание на тот факт, что Игорь Додон выполняет обещания, данные гражданам во время предвыборной кампании, и намерен и далее прислушиваться к чаяниям людей и быть лидером всего народа.

Президент, если он активный политик, то естественным образом как бы продолжает свою предвыборную кампанию. Он брал на себя конкретные обязанности. Это касалось и возвращения миллиарда, естественно во внешней политике он обозначил какие-то приоритеты, и я думаю, что действия по отзыву или признаю незаконным гражданство Бэсеску, вписывается именно в эти приоритеты. Конечно, и визит в Москву это приоритет внешнеполитического курса, который был обозначен еще в период предвыборной кампании Додона. Я думаю, что общество ждет, когда Игорь Додон станет, фактически, государственным мужем, который будет проводить политику, будучи слегка над политической схваткой, — заявил политический комментатор.

Напомним, что президент Республики Молдова Игорь Додон потребовал от правительства отозвать посла РМ в Румынии Михая Грибинчу, по словам которого, глава государства нарушил положения Конституции, аннулировав молдавское гражданство экс-главы Румынии Траяна Бэсеску. Игорь Додон заявил, что судя по всему, дипломат забыл, какому государству служит и расценил действия Грибинчи, как непрофессиональные.

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