Киртоакэ: Посол не имеет права комментировать действия президента, который его назначает
Посол Республики Молдова в Румынии Михай Грибинча поступил крайне непрофессионально, позволив себе осудить действия президента страны, которой он служит.
Посол Республики Молдова в Румынии Михай Грибинча поступил крайне непрофессионально, позволив себе осудить действия президента страны, которой он служит.
Более того, действия главы государства вполне оправданы, так как приход Траяна Бэсеску в молдавскую политику означал бы возможную консолидацию унионистских сил в Молдове, чего
Бэсеску заявлял неоднократно о том, что его главная задача это объединение, как они нас называют, Бессарабии с Румынией. Сейчас у Бэсеску поле деятельности не столько в Румынии, сколько в Молдове. Отсюда гражданство РМ дает ему очень широкое поле деятельности. У него появится возможность объединить маленькие раздробленные унионистские силы. С этой точки зрения действия президента Игоря Додона и его команды с учетом всех этих рисков, а у Молдовы и так масса других проблем, как минимум, объяснимы. Второе, посол не имеет права комментировать действия президента, который его назначает, — подчеркнул политический аналитик.
В этом контексте Николай Киртоакэ обратил внимание на тот факт, что Игорь Додон выполняет обещания, данные гражданам во время предвыборной кампании, и намерен и далее прислушиваться к чаяниям людей и быть лидером всего народа.
Президент, если он активный политик, то естественным образом как бы продолжает свою предвыборную кампанию. Он брал на себя конкретные обязанности. Это касалось и возвращения миллиарда, естественно во внешней политике он обозначил
Напомним, что президент Республики Молдова Игорь Додон потребовал от правительства отозвать посла РМ в Румынии Михая Грибинчу, по словам которого, глава государства нарушил положения Конституции, аннулировав молдавское гражданство