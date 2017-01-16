Лукашенко прибыл с официальным визитом в Судан

У трапа самолета Александра Лукашенко встретил Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. По прибытии была организована церемония официальной встречи с участием почетного караула и исполнением государственных гимнов двух стран. Затем состоялась краткая беседа лидеров Беларуси и Судана.

Планируется, что 17 января в Хартуме Александр Лукашенко проведет официальные переговоры с Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. Планируется заключение договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.

Ожидаются также встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

В столице Судана во время визита Александра Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.

Накануне визита министр нефти и газа Судана, сопредседатель белорусско-суданской совместной комиссии по сотрудничеству Мохамед Заед Авад заявил журналистам, что существует много сфер и направлений для развития взаимовыгодного сотрудничества между странами. «Несмотря на имевшее место в прошлом некоторое замедление взаимодействия, в последние два года нам удалось придать дополнительный толчок этим отношениям, результатом чего является нынешний визит в Судан», — сказал министр.

По его словам, перспективные сферы сотрудничества включают в основном экономический сектор, а также сельское хозяйство, здравоохранение и некоторые другие направления. Детально прорабатываются перспективы взаимодействия в области передачи технологий, исследований, равно как и в нефтяной сфере.

«Промышленная сфера является одной из перспективных для развития сотрудничества, и у нас есть проекты, которые мы планируем представить официальной делегации и деловым кругам», — заявил министр нефти и газа Судана.

Суданская сторона также заинтересована в современных технологиях в сферах бурения и геологоразведки, перспективным видится сотрудничество в IT-секторе.

«У меня очень хорошие впечатления от пребывания в Беларуси. Когда я посещал промышленные предприятия, был очень впечатлен, — подчеркнул Мохамед Заед Авад. — Мы можем получить выгоду от сотрудничества друг с другом. Беларусь — очень хорошая страна, люди дружелюбны. Я разговаривал со многими белорусами, и думаю, мы во многом похожи».

С ним солидарен известный в Судане бизнесмен, почетный консул Беларуси в этой стране Мохамед Исмаил. «Это исторический визит. Мы ожидаем много хорошего в развитии отношений между Беларусью и Суданом. Существует большой потенциал для развития бизнес-связей в секторах машиностроения, сельского хозяйства, продовольствия», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

«Сегодня много информации о Беларуси. Как бизнесмен, я поддерживаю контакты со многими партнерами в Европе, Китае. Но в Беларуси я нахожу очень приемлемые цены и высокое качество продукции. Поэтому занимаюсь поставками товаров из Беларуси в Судан. Визит Президента Беларуси даст толчок развитию деловых связей между нашими странами», — заявил почетный консул.

Судан является перспективным рынком для наращивания экспорта белорусских товаров и услуг. Двусторонняя торговля формируется практически полностью за счет белорусского экспорта. Товарооборот вырос с $15,4 млн в 2010 году до $41,3 млн в 2015 году. При этом самые высокие показатели достигнуты в 2013 году — $70,8 млн.

В 2015 году экспорт белорусских товаров в Судан увеличился на 46% по сравнению с 2014 годом. Беларусь поставляет в Судан тракторы, грузовые автомобили, различные виды станков, трансформаторы, контрольно-измерительные приборы, шины.

Планируется подписание договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Беларусью и Суданом, а также ряда других соглашений.