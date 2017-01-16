Генсек Совета Европы обеспокоен законом о домашнем насилии в России

Я призываю вас сделать все, что в ваших силах, чтобы упрочить право российских семей жить без насилия и запугивания. Перевод побоев в семье из разряда уголовных преступлений в административные было бы явным признаком движения назад в России

По его словам, физическое и психологическое насилие в отношении женщин является чрезвычайно тяжким преступлением и нарушением прав человека. Он добавил, что дети также страдают от домашнего насилия, будучи его жертвами или свидетелями.

«Россия обязана соблюдать Европейскую социальную хартию, в которой содержится требование обеспечить защиту детей от насилия. Россия среди четырех государств Совета Европы, которые не подписали и не ратифицировали Стамбульскую конвенцию (о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье)», — пояснил Ягланд.

Ранее сообщалось о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором из числа преступлений исключаются «побои в отношении близких лиц» из числа преступлений.