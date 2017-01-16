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19:09 (мск), источник: Газета.Ру

Генсек Совета Европы обеспокоен законом о домашнем насилии в России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд направил письмо председателю Госдумы России Сергею Нарышкину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с выражением глубокой обеспокоенности из-за возможной декриминализации домашнего насилия в России, указывается в сообщении СЕ.

Источник: AP 2016
Я призываю вас сделать все, что в ваших силах, чтобы упрочить право российских семей жить без насилия и запугивания. Перевод побоев в семье из разряда уголовных преступлений в административные было бы явным признаком движения назад в России
Турбьёрн ЯгландГенеральный секретарь Совета Европы
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По его словам, физическое и психологическое насилие в отношении женщин является чрезвычайно тяжким преступлением и нарушением прав человека. Он добавил, что дети также страдают от домашнего насилия, будучи его жертвами или свидетелями.

«Россия обязана соблюдать Европейскую социальную хартию, в которой содержится требование обеспечить защиту детей от насилия. Россия среди четырех государств Совета Европы, которые не подписали и не ратифицировали Стамбульскую конвенцию (о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье)», — пояснил Ягланд.

Ранее сообщалось о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором из числа преступлений исключаются «побои в отношении близких лиц» из числа преступлений.

Комментарии
1
Игорь Переделкин
Генсеку Совета Европы: А я беспокоюсь за все увеличивающую толпу всяких ...доров в Европе, и то что детей с малолетства к этому приучают. Так что совет гесеку Совета Европы-засунуть свой язык в большу .опу
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