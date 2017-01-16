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19:41 (мск), источник: Интерфакс

В России запретили импорт товаров для нужд обороны страны

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Правительство РФ установило запрет на допуск товаров из-за рубежа для нужд обороны страны и безопасности государства, сообщает сайт правительства.

Источник: РИА "Новости"

Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, запрет установлен на допуск товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением товаров, согласно соответствующему перечню происходящих из государств-членов Евразийского экономического союза), работ (услуг), выполняемых иностранными лицами (за исключением лиц государств-членов Евразийского экономического союза), для закупок товаров и осуществления работ для нужд обороны страны и безопасности государства.

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Исключение составляют те случаи, когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг отсутствуют на территории Евразийского экономического союза.

Также установлен запрет на допуск товаров из иностранных государств для нужд обороны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров отсутствует на территории РФ.

Перечень запрещенных товаров из иностранных государств опубликован в приложении к постановлению. В нем при этом устанавливаются случаи, когда запрет на ввоз товаров не применяется.

Министерству промышленности и торговли в срок не позднее второго квартала 2017 года поручено провести консультации с компетентными органами Евразийского экономического союза для определения механизма отнесения товаров к категории произведенных на территории Евразийского экономического союза, а также промышленной продукции, производство которой на территории этого объединения отсутствует.

Комментарии
3
Юрий Копнин
Бредятина. Для Российской армии тигры комплектуются ЯМЗ-5347-10, а чем комплектуют их на экспорт вообще по барабану.
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А Б
Наконец-то власть решила перестать смешить людей, которые уже давно удивляются тому, что российские бронемашины "Тигр" комплектуются дизелями производства США.
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Сергей Саморуков
"Исключение составляют те случаи, когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг отсутствуют на территории Евразийского экономического союза." Вот и весь сказ ,т.е. нельзя , но можно . Баба( извиняюсь ) что ли его придумывала?
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