В России запретили импорт товаров для нужд обороны страны
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Правительство РФ установило запрет на допуск товаров
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Правительство РФ установило запрет на допуск товаров
Согласно постановлению, опубликованному на официальном
Исключение составляют те случаи, когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг отсутствуют на территории Евразийского экономического союза.
Также установлен запрет на допуск товаров из иностранных государств для нужд обороны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров отсутствует на территории РФ.
Перечень запрещенных товаров из иностранных государств опубликован в приложении к постановлению. В нем при этом устанавливаются случаи, когда запрет на ввоз товаров не применяется.
Министерству промышленности и торговли в срок не позднее второго квартала 2017 года поручено провести консультации с компетентными органами Евразийского экономического союза для определения механизма отнесения товаров к категории произведенных на территории Евразийского экономического союза, а также промышленной продукции, производство которой на территории этого объединения отсутствует.