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09:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский чиновник объяснил задержки с ремонтом домов-памятников

Ремонт таких объектов невозможно профинансировать только за счет средств Фонда капремонта жилых домов.

Порядка 80% объектов культурного наследия в Воронеже — многоквартирные жилые дома, возраст которых — от 60 до 100 лет, сообщил Николай Петрищев, руководитель областного управления по охране объектов культурного наследия на пресс-конференции в понедельник, 16 января. По его словам, большинство объектов нуждается в срочном капитальном ремонте. Среди объектов культурного наследия, в которых живут воронежцы — дома на улицах Сакко и Ванцетти, дом № 7 на улице Депутатская и дом № 8 на улице Нарвская.

Ремонт таких объектов невозможно профинансировать только за счет средств Фонда капремонта жилых домов, отметил Петрищев.

— Стоимость работ на обычном жилом доме в 2−2,5 раза дешевле, чем на объекте культурного наследия. На ремонт обычного жилого дома требуется порядка 13−14 тыс. рублей на квадратный метр. На ремонт объекта культурного наследия требуется [в общей сложности] около 20 млн рублей — и это только ремонт фасада и инженерных коммуникаций, без смены перекрытий, — объяснил Николай Петрищев.

Руководитель управления посетовал, что жители четырех домов-памятников в Воронеже категорически отказались подписывать бумаги для того, чтобы областной Фонд капремонта начал проводить работы в их домах.

— Они категорически отказываются подписывать протокол собрания — требуют, чтобы их выселили их памятника. Люди озлоблены, потолки в их домах проваливаются, а «инженерка» полностью сгнила. Они так и говорят: «Мы не хотим быть памятником, дайте нам новое жилье!», — рассказал Петрищев.

По его словам, работы по последнему из 80 домов-памятников, которые нуждаются в ремонте, начнутся только в 2044 году.

В регионе расположены 2720 объектов культурного наследия, которые состоят в госреестре объектов культурного наследия, и 2051 выявленный объект культурного наследия.

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