Воронежский чиновник объяснил задержки с ремонтом домов-памятников
Ремонт таких объектов невозможно профинансировать только за счет средств Фонда капремонта жилых домов.
Ремонт таких объектов невозможно профинансировать только за счет средств Фонда капремонта жилых домов.
Порядка 80% объектов культурного наследия в Воронеже — многоквартирные жилые дома, возраст которых — от 60 до 100 лет, сообщил Николай Петрищев, руководитель областного управления по охране объектов культурного наследия на
Ремонт таких объектов невозможно профинансировать только за счет средств Фонда капремонта жилых домов, отметил Петрищев.
— Стоимость работ на обычном жилом доме в 2−2,5 раза дешевле, чем на объекте культурного наследия. На ремонт обычного жилого дома требуется порядка 13−14 тыс. рублей на квадратный метр. На ремонт объекта культурного наследия требуется [в общей сложности] около 20 млн рублей — и это только ремонт фасада и инженерных коммуникаций, без смены перекрытий, — объяснил Николай Петрищев.
Руководитель управления посетовал, что жители четырех
— Они категорически отказываются подписывать протокол собрания — требуют, чтобы их выселили их памятника. Люди озлоблены, потолки в их домах проваливаются, а «инженерка» полностью сгнила. Они так и говорят: «Мы не хотим быть памятником, дайте нам новое жилье!», — рассказал Петрищев.
По его словам, работы по последнему из 80
В регионе расположены 2720 объектов культурного наследия, которые состоят в госреестре объектов культурного наследия, и 2051 выявленный объект культурного наследия.