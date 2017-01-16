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21:44 (мск), источник: ТАСС

МИД Украины подал иск против России в Международный суд ООН

Киев обвиняет Москву в нарушении двух конвенций.

Источник: Reuters

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины подало против РФ иск в Международный суд ООН по обвинению в нарушении двух конвенций.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Киев утверждает, что РФ якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансирования терроризма «путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины».

Кроме того, сказано в сообщении, украинская сторона обвиняет Россию в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, путем участия «в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар».

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела судом по существу.
МИД Украины

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству передать иск в международный суд. По его словам, накануне был завершен «весь комплекс работ по досудебному процессу».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в беседе с ТАСС, что иск Киева «не имеет перспектив ни по формальным, ни по содержательным признакам».

Комментарии
1
Владимир Родионов
Вот где пригодятся все собранные материалы из Белой книги. Во встречном иске России к Украине.
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