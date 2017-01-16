МИД Украины подал иск против России в Международный суд ООН

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины подало против РФ иск в Международный суд ООН по обвинению в нарушении двух конвенций.

Кроме того, сказано в сообщении, украинская сторона обвиняет Россию в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, путем участия «в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар».

Киев утверждает, что РФ якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансирования терроризма «путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины».

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела судом по существу.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству передать иск в международный суд. По его словам, накануне был завершен «весь комплекс работ по досудебному процессу».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в беседе с ТАСС, что иск Киева «не имеет перспектив ни по формальным, ни по содержательным признакам».