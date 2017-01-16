МИД Польши недоволен пояснениями посольства РФ по катастрофе самолета Леха Качиньского

«Мы, конечно, недовольны пояснениями российского посольства, поскольку они не объясняют выступления президента Путина», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, в ходе традиционной пресс-конференции господина Путина спросили о сроках возвращения Польше обломков разбившегося самолета.

Президент России рассказал, что читал расшифровку переговоров пилота с вошедшим в кабину человеком. В ответ Министерство обороны Польши обратилось к руководству России с требованием немедленной передачи записей из кабины пилотов.

Ранее сегодня в посольстве РФ отметили, что Владимир Путин опирался в своих высказываниях на факты, соответствующие результатам и выводам расследований катастрофы.

Кроме того, в посольстве заявили, что эта информация подтверждается расшифровкой переговоров в кабине экипажа бортового самописца самолета, в котором летел Лех Качиньский.