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22:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МИД Польши недоволен пояснениями посольства РФ по катастрофе самолета Леха Качиньского

Глава польского МИДа Витольд Ващиковский заявил, что ведомство не удовлетворено опубликованными посольством России в республике официальными разъяснениями в связи с комментариями президента России Владимира Путина по теме катастрофы самолета под Смоленском, где погиб президент Польши Лех Качиньский.

Источник: AP 2016

«Мы, конечно, недовольны пояснениями российского посольства, поскольку они не объясняют выступления президента Путина», — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, в ходе традиционной пресс-конференции господина Путина спросили о сроках возвращения Польше обломков разбившегося самолета.

Президент России рассказал, что читал расшифровку переговоров пилота с вошедшим в кабину человеком. В ответ Министерство обороны Польши обратилось к руководству России с требованием немедленной передачи записей из кабины пилотов.

Ранее сегодня в посольстве РФ отметили, что Владимир Путин опирался в своих высказываниях на факты, соответствующие результатам и выводам расследований катастрофы.

Кроме того, в посольстве заявили, что эта информация подтверждается расшифровкой переговоров в кабине экипажа бортового самописца самолета, в котором летел Лех Качиньский.

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