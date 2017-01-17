Антон Алиханов: Калининград должен быть выше Крыма

«Калининград, знаете, за последнее время он немного забыт. Калининград должен, может быть в топе повестке, выше Крыма, как регион “hi” класса. Здесь очень приятный климат, сюда нужно привлекать как можно больше людей, и в этом я вижу свою задачу», — отметил Алиханов.
По его словам, своими задачами он также видит принятие мер, которые приведут к росту уровня жизни населения области.
«За год работы в Калининградской области она мне очень понравилась. Замечательный регион, недооцененный, имеющий огромный потенциал. Мне бы очень хотелось сделать те правильные шаги, которые повысили бы уровень жизни населения, может быть, бизнесу дать какие-то стимулы, чтобы привнести какой-то драйв в развитие региона», — отметил врио главы региона.