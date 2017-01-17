Антон Алиханов: Калининград должен быть выше Крыма

«Калининград, знаете, за последнее время он немного забыт. Калининград должен, может быть в топе повестке, выше Крыма, как регион “hi” класса. Здесь очень приятный климат, сюда нужно привлекать как можно больше людей, и в этом я вижу свою задачу», — отметил Алиханов.

По его словам, своими задачами он также видит принятие мер, которые приведут к росту уровня жизни населения области.