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10:29 (мск), источник: Новый Калининград

Антон Алиханов: Калининград должен быть выше Крыма

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов уверен, что регион недооценен на федеральном уровне, и его задача, как руководителя субъекта, вывести область в «топовый уровень» федеральной повестки. Об этом врио губернатора заявил в понедельник в интервью телеканалу РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Калининград, знаете, за последнее время он немного забыт. Калининград должен, может быть в топе повестке, выше Крыма, как регион “hi” класса. Здесь очень приятный климат, сюда нужно привлекать как можно больше людей, и в этом я вижу свою задачу», — отметил Алиханов.

По его словам, своими задачами он также видит принятие мер, которые приведут к росту уровня жизни населения области.

«За год работы в Калининградской области она мне очень понравилась. Замечательный регион, недооцененный, имеющий огромный потенциал. Мне бы очень хотелось сделать те правильные шаги, которые повысили бы уровень жизни населения, может быть, бизнесу дать какие-то стимулы, чтобы привнести какой-то драйв в развитие региона», — отметил врио главы региона.

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