Керри и Олланд раскритиковали высказывание Трампа о Меркель
Госсекретарь США Джон Керри раскритиковал заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об ошибочности миграционной политики, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Госсекретарь США Джон Керри раскритиковал заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об ошибочности миграционной политики, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Об этом сообщает в понедельник, 16 января, Reuters.
Откровенно говоря, думаю, что неуместно для избранного президента Соединенных Штатов таким прямолинейным образом вмешиваться в политику других стран.
Керри напомнил, что после инаугурации 20 января Трамп будет нести ответственность за отношения с другими государствами.
В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд, комментируя высказывание будущего главы Белого дома, отметил, что Евросоюз не нуждается в чужих советах относительно того, что ему делать. «Европа готова продолжать трансатлантическое сотрудничество, но она будет руководствоваться своими интересами и ценностями», — добавил он.
15 января Дональд Трамп в интервью газетам Times и Bild назвал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель «катастрофической ошибкой». «Думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — приняла всех этих нелегалов», — сказал республиканец.
Он добавил, что будет доверять Меркель и президенту России Владимиру Путину, однако подчеркнул, что это «может не продолжаться долго».