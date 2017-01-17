В Днепр едет комиссия МВД — СМИ

Об этом сообщил начальник управления торговли горсовета Днепра Руслан Мороз, передает местный портал 056.ua.

Чиновник заявил, что сотрудники данного отделения полиции в Соборном районе мешают коммунальщикам проводить демонтаж билбордов, арестовывают технику и не вмешиваются, когда группы людей мешают коммунальщикам делать свою работу. Один из автобусов подрядчиков был разбит, шины проколоты. В общей сложности пострадало около 20 единиц коммунальной техники.

Он также сообщил, что из 300 билбордов, которые по решению суда должны быть снесены, на сегодня демонтировали только около 30.