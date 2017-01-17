В МИД объяснили суть иска Украины против РФ в Международном суде ООН

«Наши основные, бесспорно, требования следующие. Во-первых, Украина просит международный суд объявить, что Россия нарушает обе конвенции — международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Во-вторых, мы просим суд обязать Россию немедленно прекратить нарушение указанных договоров, в частности, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, участвующих в террористической деятельности в Украине, прекратить поставки оружия, восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа в оккупированном Крыму, прекратить насильственные похищения, обыски, задержания и другие незаконные действия. И в-третьих, Украина просит суд обязать Россию возместить причиненный ущерб, в том числе выплаты надлежащей компенсации», — рассказала Беца в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее сообщалось, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма. Соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко.

Украина подает иск против России в суд ООН в Гааге

По ее словам, размер компенсации будет определяться позже, сейчас главное юридически доказать ответственность России за международные противоправные деяния.

«Сумма будет определяться в положенное время позже, в ходе производства. Первый шаг — это установление юридической ответственности России за ее международные противоправные деяния», — отметила спикер МИД.

Беца подчеркнула, что Украина впервые подает подала иск в Международный суд ООН, и что решение этого суда является обязательным.

Напомним, еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал «всеобъемлющий иск к РФ по Крыму».