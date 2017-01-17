В МИД объяснили суть иска Украины против РФ в Международном суде ООН
КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина требует в Международном суде ООН компенсации за причиненный Россией ущерб, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина требует в Международном суде ООН компенсации за причиненный Россией ущерб, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
Ранее сообщалось, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма. Соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко.
«Наши основные, бесспорно, требования следующие.
По ее словам, размер компенсации будет определяться позже, сейчас главное юридически доказать ответственность России за международные противоправные деяния.
«Сумма будет определяться в положенное время позже, в ходе производства. Первый шаг — это установление юридической ответственности России за ее международные противоправные деяния», — отметила спикер МИД.
Беца подчеркнула, что Украина впервые подает подала иск в Международный суд ООН, и что решение этого суда является обязательным.
Напомним, еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал «всеобъемлющий иск к РФ по Крыму».