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10:15 (мск), источник: Известия

Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit

Лидер «Национального фронта» считает, что если французы изберут ее президентом, то они будут согласны с идеей выхода страны из ЕС.

Источник: РИА "Новости"

Лидер французской партии «Национальный фронт» и кандидат на должность главы республики Марин Ле Пен заявила, что намерена «всеми силами» отстаивать выход Франции из Евросоюза.

— Всё будет зависеть от результатов переговоров, которые я начну на следующий день после своего избрания. Уже через шесть месяцев я получу результаты референдума по выходу Франции из ЕС и смогу их представить. Если ЕС будет согласен предоставить Франции полный суверенитет (территориальный, фискальный, финансовый и законодательный), то я буду всеми силами его отстаивать, — заявила она в интервью «Известиям».

Политик добавила, что в том случае, если Евросоюз будет занимать бескомпромиссную позицию по этому вопросу, она будет «всеми силами отстаивать» Frexit.

— Я полностью доверяю французскому народу: если меня изберут президентом Франции, то для того, чтобы я восстановила свободу и независимость Пятой республики. Я уверена, что если французы изберут меня в качестве президента, то они будут согласны с идеей Frexit, обеспечивающей необходимые условия для возвращения полной свободы граждан, — подчеркнула она.

Комментарии
1
Игорь Рогов
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